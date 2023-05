Ryanair encomenda 300 novos aviões à Boeing

A Ryanair encomendou 300 novas aeronaves Boeing 737-MAX-10 (150 encomendas firmes e 150 opções) para entrega entre 2027 e 2033.

Quando finalizado, o negócio está avaliado em mais de 40 mil milhões de dólares a preços de tabela atuais e é o maior pedido já feito por uma empresa irlandesa de produtos manufaturados nos EUA.

Dado o tamanho e a escala da transação, a decisão está ainda sujeita à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral Ordinária da Ryanair de 14 de setembro.

A nova aeronave B737-MAX-10 da Boeing, com baixo consumo de combustível, tem 228 assentos (21% a mais que o B737NG) e as entregas em fases entre 2027 e 2033 permitirão à Ryanair criar mais de 10.000 novos empregos bem remunerados para pilotos, tripulantes de cabine e engenheiros , para facilitar o crescimento do tráfego disciplinado de 80%, de 168m no final do ano de março de 2023 para 300m p.a. até março de 2034. A Ryanair espera que 50% dessas entregas substituam os B737NGs mais antigos, o que permitirá à Ryanair continuar a operar uma das frotas de aeronaves mais jovens, mais eficientes em termos de combustível e ambientalmente sustentáveis da Europa.

Este negócio permitirá à Ryanair oferecer um crescimento sustentado do tráfego e do turismo com tarifas mais baixas (e menores emissões por voo) em todos os países europeus onde a Ryanair continua a liderar a recuperação pós-Covid de tráfego, turismo e empregos.