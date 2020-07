Ryanair deixa Frankfurt-Hahn e pode abandonar mais dois aeroportos alemães

A Ryanair vai fechar a sua base no aeroporto de Frankfurt-Hahn, na Alemanha, depois de os pilotos locais votarem contra a proposta da companhia aérea de baixar os salários. As mudanças não ficam por aqui, e num memorando da administração aos pilotos é referido que as bases nos aeroportos de Berlim-Tegel e Düsseldorf também estão em risco de encerramento até o final do verão.

Segundo a BBC, no Reino Unido os pilotos e a tripulação de cabina da Ryanair votaram recentemente para aceitar cortes salariais para limitar os cortes nos postos de trabalho devido às perdas de negócio associadas à pandemia do novo coronavírus.

A empresa já tinha anunciado cortes de até três mil empregos em toda a Europa devido à crise, mas um acordo com a tripulação de cabina no Reino Unido terá salvado vários postos. No entanto, na Alemanha, e segundo o sindicato local das companhias aéreas, “menos da metade dos pilotos eram a favor de aceitar” o acordo de pagamento.

A Ryanair garante que os cortes propostos são baseados nos planos de cronograma atuais e podem até ser “consideravelmente piores” se houver um ressurgimento do coronavírus.