Ryanair cancela 120 voos de e para Charleroi

Duas greves afetam o setor aéreo europeu este fim de semana. Em Itália, mil voos com partida e chegada em aeroportos do país foram cancelados devido a uma greve do pessoal de terra que afetará cerca de 250 mil passageiros. Os profissionais do setor exigem a renovação do acordo coletivo.

Na Bélgica, uma greve dos pilotos da Ryanair, que se queixam das condições de trabalho, obrigou a companhia aérea a cancelar 120 voos com partida e chegada no aeroporto de Charleroi este sábado e domingo.

Cerca de 10.000 passageiros que deveriam descolar de Charleroi e quase o mesmo número que tina como destino esse aeroporto, são afetados neste fim de semana pelo movimento social, disse a administração do aeroporto.

Pilotos da Ryanair radicados no país criticam a empresa por não querer respeitar um acordo coletivo que prevê dias de descanso em troca de cortes salariais concedidos em 2020 aquando da crise da Covid-19.

Os sindicatos de pilotos acusam a empresa irlandesa de não respeitar a legislação belga e de prosperar graças ao “dumping social” que cria concorrência desleal com outras empresas.