Ryanair anuncia ligação entre Tours e Lisboa

A Ryanair prepara-se para inaugurar, já em novembro, uma nova ligação aérea entre França e Portugal. Desta vez, e à semelhança do que foi feito com a cidade do Porto, a companhia de baixo custo pretende ligar Tours e Lisboa.

De acordo com o France Bleu, a Ryanair vai operar os dois voos por semana, às terças e sábados, a partir de 2 de novembro, e já há bilhetes à venda.

Carlos Diaz, presidente da comissão de manutenção do consulado português em Tours e da Associação da Juventude Portuguesa em Saint-Pierre-des-Corps, não se surpreende: “Quando havia a linha Tours-Porto, lutávamos para que houvesse uma com Lisboa. Encontrámo-nos com ministros e secretários de Estado portugueses em Tours e cada vez a questão era quando faríamos a linha de Tours – Lisboa. Lisboa é um pouco como a nova Barcelona”, acrescentou.