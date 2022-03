Ruy de Carvalho celebra 80 anos de carreira em cima do palco

Ao completar 80 anos de carreira e 95 de idade, o ator Ruy de Carvalho sobe esta terça-feira ao palco para interpretar a peça “A ratoeira”, de Agatha Christie. A peça estará em exibição até ao dia 13 de março no teatro Politeama, em Lisboa.

A seu lado no palco, Ruy de Carvalho conta com Daniel Cerca Santos, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, Luís Pacheco, Sara Cecília e Sofia de Portugal, para darem vida à narrativa que se desenvolve num pequeno hotel gerido por um jovem casal que é surpreendido pela morte de um hóspede, centrando-se na procura do assassino.

O encenador da peça, Paulo Fonseca Costa, disse à agência Lusa que vão fazer o possível para que a sessão desta terça-feira “seja especial” e constitua “uma bonita homenagem a uma pessoa que merece e que é também um ator muito querido dos portugueses”.

Na plateia, contar-se-á com a presença de colegas e amigos de profissão do ator, bem como o presidente da Câmara Municipal de Lisboa e o vereador da Cultura, adiantou Paulo Sousa Costa, sem revelar mais pormenores.

Esta terça-feira fica também assinalada pela inauguração da exposição “Retratos contados”, uma retrospetiva da vida do ator desde a infância até à atualidade, que estará disponível até ao dia 15 de março.

A cargo de Nélson Mateus, a exposição contém fotografias de família e do seu casamento, bem como da sua carreira profissional, com imagens de peças que interpretou ou de colegas de trabalho, entre outras. Consta-se que haverá fotografias da autoria de António Homem Cardoso finalizando com um texto de Alice Vieira.