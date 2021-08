Ruth Marlene quer é festa

A música deste verão, é “Queres é festa” de Ruth Marlene, o tema que reflete a vontade e os desejos de todos, após tanto tempo em que a diversão e a boa e salutar convivência popular esteve adiada.

“Queres é festa” é o tema que Ruth Marlene apresenta e que é a banda sonora do êxito televisivo emitido pela TVI – “Festa é festa”.

Um tema divertido e despretensioso, que pela música transmite uma palavra de boa disposição e elementar diversão que poderá, também ser encontrado na compilação “Playlist – As melhores”.

Intérprete que dispensa apresentações, Ruth Marlene conta já no seu currículo musical com alguns dos temas mais populares e que todos consideramos obrigatórios nos eventos mais concorridos e animados da tradição popular portuguesa, um catálogo musical do qual sem dúvida nenhuma está em lugar de destaque o tema “Queres é festa”.