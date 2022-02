Russos e ucranianos vão voltar a sentar-se à mesa

As delegações ucraniana e russa terminaram as conversações que realizaram ao longo do dia de hoje na Bielorrússia, e admitiram um novo encontro “em breve”.

“As partes estabeleceram uma série de prioridades e questões que requerem determinadas decisões” antes de uma segunda ronda de conversações, disse Mikhailo Podoliak, um dos negociadores ucranianos, citado pela agência AFP.

O seu homólogo russo, Vladimir Medinsky, disse que o novo encontro terá lugar “em breve” na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia.