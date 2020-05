Rússia regista 10 mil novos casos de covid-19 por dia

Pelo sexto dia consecutivo, a Rússia voltou a ver agravar-se em mais de 10 mil os casos de infeção no país. Foram, aliás, mais de 11 mil na véspera.

A manter este ritmo diário de seis por cento, dentro de dois dias a Rússia poderá passar dos duzentos mil casos confirmados desde o início da pandemia.

A larga maioria dos infetados encontra-se em Moscovo, onde o presidente da câmara cita algumas estimativas epidemiológicas que sugerem poderem vir a haver só na capital russa até trezentas mil pessoas infetadas.

Sergei Sobyanin destaca o facto de a região estar a realizar muitos testes e prevê que infeções venham a afetar até 2,5 por cento dos habitantes moscovitas.

“Quanto mais rápido diagnosticamos as pessoas infetadas, mais rápido as registamos, as colocamos em quarentena e as começamos a tratar, se precisarem de assistência médica, evitando que depois tenham de ir para o hospital num estado mais grave”, defendeu o autarca de Moscovo.

Só na região da capital russa já morreram quase 1.000 pessoas com covid-19. No resto do país, de acordo com os dados oficiais registados, houve mais 800 fatalidades no âmbito da epidemia. Os dados reais deverão ser muito superiores tal como em todos os outros países.