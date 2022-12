O parlamento russo acaba de discutir um projeto de lei propondo a proibição do uso de letras estrangeiras na publicidade.

Segundo o projeto de lei a proibição aplica-se ao uso de publicidade (cartazes, anúncios, “outdoors”, etc.) que não sejam “baseados na base gráfica do cirílico”. A exceção serão nomes de marcas que passaram já aprovadas no registo estatal.

Na nota explicativa, os autores do projeto de lei observam que atualmente os elementos de língua estrangeira dominam a publicidade na Rússia.

O projeto justifica a medida com “o problema da pureza da língua russa literária”, que será vítima de empréstimos excessivos à língua inglesa, questão que é discutida regularmente em todos os níveis do governo e em várias frentes, dia a página Stavropolo Life.

“A adoção deste projeto de lei permitirá proteger o uso das mensagem em cirílico no domínio publicitário, refletindo simplesmente aquilo que o público deseja”, acreditam os autores do decreto.