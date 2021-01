Rússia mantém suspensos voos de e para o Reino Unido

O governo russo anunciou esta terça-feira o prolongamento da suspensão das ligações aéreas com o Reino Unido devido à nova variante do coronavírus.

De acordo com o Jornal de Notícias, a decisão foi tomada dois dias depois de ter sido detetada a nova variante da covid-19 num paciente russo que se encontrava em território britânico.

“A suspensão dos voos, decretada no final de dezembro, foi prolongada até ao dia 01 de fevereiro, de acordo com um decreto governamental que menciona tratar-se de uma medida que visa impedir a importação e a propagação da nova variante do coronavírus”, lê-se no mesmo jornal.