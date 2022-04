Rússia mantém controlo do Mar Negro

Cerca de 20 navios da marinha russa estão atualmente na área operacional do Mar Negro, incluindo submarinos, de acordo com o último relatório do Ministério da Defesa britânico.

Segundo o documento, o Estreito de Bósforo permanece fechado a todos os navios de guerra não turcos, tornando impossível para a Rússia substituir o seu cruzador Moskva no Mar Negro.

“Apesar das perdas do navio de desembarque Saratov e do cruzador Moskva, a frota russa no Mar Negro mantém a capacidade para atacar alvos ucranianos e costeiros”, segundo o relatório.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro, desencadeando uma guerra que provocou um número de baixas civis e militares ainda por determinar.

A ONU confirmou na quarta-feira que pelo menos 2.787 civis morreram e 3.152 ficaram feridos, mas manteve o alerta para a probabilidade de os números serem consideravelmente superiores.

O conflito levou mais de 5,3 milhões de pessoas a fugir da Ucrânia, na pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).