Rússia lança os seus próprios Jogos Olímpicos

A Rússia, que ainda não tem garantida a presença em Paris2024, vai organizar entre 15 e 29 de setembro de 2024 os primeiros Jogos Mundiais da Amizade, uma alternativa aos Jogos Olímpicos, nos quais juntará 30 desportos.

O presidente do país, Vladimir Putin, assinou esta quinta-feira o decreto da nova competição, que vai decorrer em Moscovo e Ecaterimburgo, e que pretende garantir a “livre participação dos desportistas russos”, bem como desenvolver “novos formatos de cooperação desportiva internacional”.

Ao todo, no evento, que vai contar com prémios monetários de 45 milhões de euros, são esperados cerca de 5.500 atletas que competirão em 20 modalidades olímpicas e 10 que não integram o programa de Paris2024, sendo que as mesmas ainda estão em estudo.

“Já há muitos países que querem participar”, disse o russo Umar Kremlev, presidente da Associação Internacional de Boxe.

Já o ministro russo dos desportos, Oleg Matitsin, fala da necessidade do país “reagir com diligência às mudanças da ordem desportiva mundial”, bem como “determinar o papel e lugar da Rússia na construção do futuro do desporto”.

A Rússia vai ser igualmente palco dos Jogos BRICS, de 12 a 23 de junho, em Kazan, que devem contar com os fundadores do grupo, nomeadamente Brasil, China, Índia e África do Sul, bem com os seus novos membros, Irão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egípto, Etiópia e Argentina, além de outros países convidados.

Antes, Kazan recebe os Jogos do futuro, entre 23 de fevereiro a 03 de março, esperando a organização receber equipas de mais de 100 países, numa competição que alia a inteligência artificial, tecnologia informática, robótica, realidade virtual e desporto cibernético, combinados com a atividade física.