Rússia está a comprar armas à Coreia do Norte

A Rússia está a comprar milhões de projéteis e foguetes de artilharia à Coreia do Norte, noticia nesta terça-feira o “The New York Times”, indicando que as sanções estão a dificultar o acesso de Moscovo aos mercados de armamento.

O jornal norte-americano cita documentos desclassificados pelos serviços de informações dos Estados Unidos, referindo que a Rússia tem sido obrigada a “recorrer a ‘Estados párias’ para se abastecer” de material militar indispensável para a campanha de Moscovo em território ucraniano.

A notícia do “The New York Times” é publicada poucos dias depois de a Rússia ter recebido os primeiros envios de aparelhos voadores não tripulados (drones) de fabrico iraniano, alguns dos quais com problemas mecânicos, de acordo com fontes norte-americanas.

A notícia publicada hoje recorda que os funcionários governamentais dos Estados Unidos acreditam que a decisão da Rússia ao recorrer ao Irão e mais recentemente à Coreia do Norte é um sinal de que as restrições impostas às exportações estão a afetar a capacidade de Moscovo na obtenção de material de guerra.

