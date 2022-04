Russa e ucraniana transportaram a cruz na Via-Sacra em Roma

O Papa presidiu à tradicional Via-Sacra no Coliseu de Roma, assinalando a Sexta-feira Santa, este ano com meditações escritas por várias famílias, incluindo, na XIII Estação, de uma mulher da Ucrânia e outra da Rússia a transportar a cruz.

No livreto da Via-Sacra com as meditações e orações, as duas famílias do leste da Europa afirmam que as lágrimas se acabaram e a raiva deu lugar à resignação, no decorrer da guerra que começou a 24 de fevereiro.

“Sabemos que Vós nos amais, Senhor, mas não sentimos este amor e isto faz-nos enlouquecer. Acordamos de manhã e sentimo-nos felizes por alguns segundos, mas logo a seguir pensamos como será difícil reconciliar-nos. Senhor, onde estais? Falai no silêncio da morte e da divisão e ensinai-nos a fazer a paz, a ser irmãos e irmãs, a reconstruir aquilo que as bombas teriam querido aniquilar”, desenvolvem.

O Papa Francisco confiou as meditações e as orações da Via-Sacra de Sexta-feira Santa a 15 famílias que oferecem as suas perspetivas sobre “a dor que a vida pode trazer e os horrores da guerra”; as famílias vão carregar a Cruz, entre as várias estações.

Na XIV estação, é evocada outra realidade afetada pela guerra, uma família de migrantes que teria “desejado viver” na sua terra mas, por causa do conflito armado, morreu para “o passado. É difícil para uma família ter que escolher entre os seus sonhos e a liberdade. Entre os desejos e a sobrevivência. Estamos aqui depois de viagens em que vimos morrer mulheres e crianças, amigos, irmãos e irmãs. Estamos aqui, sobreviventes”.

Esta família que, na sua “casa”, era importante, lamenta que agora seja “números, categorias, simplificações”, mas afirma que são “muito mais do que imigrantes”.

“Somos pessoas. Viemos para aqui por amor dos nossos filhos. Morremos cada dia por eles, para que possam tentar viver uma vida normal, sem as bombas, sem o sangue, sem as perseguições. Somos católicos, mas por vezes até isto parece passar em segundo plano relativamente ao facto de sermos migrantes”, acrescentam, partilhando a certeza que, um dia, “a grande pedra contra a porta do sepulcro será removida”.

Para as restantes meditações foram convidadas diferentes realidades matrimoniais, como um casal de jovens esposos, uma família em missão, um esposos idosos sem filhos e uma família numerosa, quem tenha um filho portador de deficiência e um progenitor doente, um casal de avós, a realidade da adoção, uma viúva com filhos, quem tenha perdido uma filha e uma família com um filho consagrado.