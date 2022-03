“Rumelange sem os portugueses não seria a mesma”

Rumelange, cidade do sul do Luxemburgo, apresentou o “Spektrum/Esch 2022”, uma aposta na renovação cultural da pequena cidade mineira de 5.600 habitantes dos quais mais de 25 por cento são portugueses, mais os seus descendentes que já detêm a nacionalidade luxemburguesa.

Henri Haine, burgmestre da cidade de Rumelange, esteve na apresentação do programa Spektrum, projeto que integra os eventos Esch 2022 Capital da Cultura, e revelou ao BOM DIA os segredos desta iniciativa: a inauguração é na primeira semana de novembro, mas “temos desde já várias exposições que podem ser visitadas” e também um grande evento festivo no centro de Rumelange, no dia 26 de março, com muitas atividades, bem como “comes e bebes”.

Rumelange é uma localidade “também portuguesa”, segundo o seu burgomestre que afirma que “a Europa vive-se aqui no dia-a-dia”, e dá o exemplo do Luxemburgo como um país de sucesso nesta interculturalidade. “A cidade não seria a mesma sem os portugueses, pois Portugal é um país moderno e inovador, que muito contribui para a renovação do Luxemburgo e contamos com o apoio e participação da comunidade portuguesa, e de todas as outras, neste programa de renovação cultural” numa cidade que teve o primeiro cinema do país, cosmopolita com as suas 70 nacionalidades diferentes, “um espaço urbano preservado, um rico património natural e os resquícios das atividades mineiras do passado a visitar”.

Henry Haine, considera-se “um europeísta” e apoia uma futura “Europa federalista”, sem rodeios defende a ideia que “hoje mais do que nunca, devemos estar unidos”, os jovens europeus de hoje “nunca viveram uma guerra, não imaginavam isso possível”, esta crise “fortalece os valores de uma Europa unida e mais forte”.

O burgomestre revela a importância do projeto Spektrum para a cidade: “é uma bênção para nós”, somos a mais pequena cidade da região sul, e por isso “temos um orçamento muito aquém do que gostaríamos”, mas mesmo assim estamos a investir quase cinco milhões de euros neste projeto onde se destaca o projeto farol que é o alojamento turístico de curta duração, que vai ser “um espaço de criação insólito e imersivo”, para artistas convidados, nacionais e estrangeiros.

“Fomos dos primeiros a apoiar a iniciativa Esch 2022 como Capital Europeia da Cultura, e queremos com este projeto colocar Rumelange na rota dos eventos culturais e artísticos do país”, afirmou Haine. Em destaque o escultor Albert Hames (1919-1989), que é o artista luxemburguês mais famoso da cidade. Algumas cópias dos seus trabalhos podem já ser apreciadas no centro cultural da cidade, que apresenta numa exposição “atelier

rústico”, uma estátua tipo “greco-romana”, que integra a parte original da renovada estação de comboios da cidade do Luxemburgo.

Em destaque no programa Spektrum, teremos artistas como Stella Jacobs, que vai criar um filme 360º com a participação dos habitantes locais, ou o ateliê criativo com as realizadoras Ana Elena Tejera e Inès Sielle.