Rui Vitória sai do Benfica

Rui Vitória deixou o comando técnico do Benfica, depois de três épocas e meia e seis títulos, anunciou o clube ‘encarnado’ em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa (…) que chegou a um princípio de acordo com o treinador Rui Vitória para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, anunciaram os ‘encarnados’.

Depois do desaire por 2-0 no reduto do Portimonense, Rui Vitória deixa o Benfica no quarto lugar da I Liga, nos 16 avos de final da Liga Europa, nos quartos de final da Taça de Portugal e na ‘final four’ da Taça da Liga.

O treinador Bruno Laje, responsável pela equipa B, vai assumir “provisoriamente” o comando da equipa principal do Benfica, face à saída de Rui Vitória.

“Informamos que a orientação da equipa principal do Sport Lisboa e Benfica será assegurada de imediato e provisoriamente pelo treinador Bruno Laje”, divulgou o clube da Luz.

Na mesma nota, o Benfica deixa uma nota de agradecimento ao treinador que, em 2015/2016, sucedeu a Jorge Jesus.

“Ao treinador Rui Vitória fica o público reconhecimento de todos os benfiquistas pelo valioso e meritório trabalho efetuado, que permitiu a conquista de dois campeonatos, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga”, pode ler-se.