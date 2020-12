Rui Vitória deixa a Arábia Saudita

O português Rui Vitória já não é o treinador do Al-Nassr, clube da Arábia Saudita que assumiu em janeiro de 2019.

Na temporada de estreia, o antigo treinador do Benfica conseguiu sagrar-se campeão mas, quando estão decorridas 10 jornadas de 2020/21, o Al-Nassr está no penúltimo lugar da tabela, com apenas oito pontos, tendo perdido seis jogos no campeonato.

O empate (2-2) com o Damac, último classificado, em casa, no passado sábado, foi, então, a ‘gota de água’ e Rui Vitória foi demitido do cargo neste domingo.