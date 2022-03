Rui Vaz homenageia maestro Resende Dias

Rui Vaz presta o merecido e derradeiro tributo ao maestro Resende Dias, com este disco que alberga os seus maiores sucessos, a convite da família do mesmo, passados 100 anos do seu nascimento.

“Rui Vaz- Regresso”será lançado no ano de 2022, como complemento ao disco foi lançado em 2021 um EP composto por quatro temas, “Regresso”, “João do Mar”, “Assim te Amei” e “Ladrão do Meu Amor”.

É considerado uma das maiores vozes do fado da nova geração, trazendo o fado e a música tradicional portuguesa para a atualidade, fundindo os conceitos do passado e do presente, o que permite alcançar todas as gerações de público.

Por esse mesmo motivo, no ano de 2021, cantou a convite da Fundação Amália Rodrigues na Gala do Centenário de Amália Rodrigues, transmitida na RTP1 e com o Alto Patrocínio da Presidência da República.