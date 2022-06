Rui Tinoco prepara lançamento ao vivo do novo EP

O músico da cidade invicta apresenta o seu novo trabalho, “Then, Nothing Else is Important”, no próximo dia 18 de junho, às 17h30 (hora de Lisboa), na Cooperativa Árvore.

Neste concerto, o público é convidado a percorrer os temas dos dois últimos trabalhos a solo deste compositor, que traduzem a sua visão sobre temas transversais quer de expressão emocional, quer do inerente amadurecimento desse mesmo processo. Mais do que um concerto de música contemporânea, o mesmo configura-se numa sincronismo entre a música e as narrativas visuais, projetadas através de vídeo, que permitem aos espectadores projetarem-se mais facilmente na visão do compositor a cada um dos temas.

Rui Tinoco tem um percurso de mais de 35 anos como músico, produtor e compositor. Conta com diversos trabalhos editados, nas áreas da música, da produção e da edição visual.

Parte integrante dos Frei Fado, grupo com o qual venceu o Prémio José Afonso 2008 com o álbum “Senhor Poeta – Um tributo a José Afonso”, teve ainda a oportunidade de colaborar em diversos outros projetos: “O Criador”, “Ceia dos Monges”, “Dr. Sax”, “Accessus”, “ad libitum” e “Sr. K”. O seu percurso musical permitiu-lhe participar em diversos concertos e festivais de música, quer nacionais quer internacionais (França, Espanha, Holanda, Bélgica, México, etc.). Por exemplo no Festival Intercéltico do Porto e no Festival Ollin Kan na cidade do México.

Na esfera da produção musical, teve a cargo a produção de álbuns de grupos como “Frei Fado, “As 3 Marias” e “O Criador”. Foi ainda convidado a participar, utilizando música e vídeo, nos livros “The Creativity Virus” (2019) e “CriAtivaMente / CreaActivaMente / The Creative Mind” (2020).

Em 2021 editou o primeiro álbum a solo “This is My Freedom”. Agora surge o EP “Then, Nothing Else is Important”.