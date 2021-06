Rui Silva assina pelo Betis

O internacional português Rui Silva foi esta sexta-feira anunciado como reforço para a baliza do Bétis de Sevilha, terminando assim uma ligação de cinco anos com o Granada.

A notícia foi avançada esta tarde nas redes sociais dos Verdiblancos, confirmando os rumores que já circulavam em Espanha desde o fim da La Liga.

Rui Silva, de 27 anos, estreou-se como profissional em 2013/14 pelo Nacional da Madeira, clube que representou até emigrar para o país vizinho no verão da temporada 2016/2017.

O guardião agarrou a titularidade do Granada em 2018 e não voltou a perder o lugar.

Graças à sua última época, Silva viu o seu trabalho premiado com o “salto” para Sevilha e com a titularidade na equipa das quinas no particular frente a Israel na passada quarta-feira.

¡Bienvenido, Rui! 👕💥😆Le sienta de maravilla.–It reaaly suits him. Posted by Real Betis Balompié on Friday, June 11, 2021

