Rui Pinto manteve-se em silêncio

Rui Pinto adotou silêncio em Portugal. Ministério Público de França garante que novas informações nunca serão usadas contra o pirata informático.

Rui Pinto recusa colaborar com a justiça portuguesa e nem sequer presta declarações à PJ ou ao Ministério Público, no processo em que é suspeito de crimes informáticos e de tentativa de extorsão, de meio milhão de euros, contra o fundo de investimento Doyen Sports. Também não está disposto a ajudar as autoridades a explorar o material informático apreendido, onde poderão existir preciosas informações que poderiam abrir novas investigações em Portugal. Já com França, onde não é suspeito de crimes, o gaiense, atualmente em prisão preventiva, tem a garantia de que todas as informações fornecidas nunca serão usadas contra ele.

Leia mais em Jornal de Notícias