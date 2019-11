Rui Pinto: Espero que França ou Bélgica me salvem

Rui Pinto tem “sérias dúvidas” sobre o sistema judicial português que acusa de não querer investigar a corrupção e fraude fiscal.

Em entrevista ao jornal francês Libération, o “hacker” pede que o salvem do seu país.

“Infelizmente, Portugal encontra-se do lado errado da guerra. Espero que outros países como a França ou a Bélgica me salvem deste país e aproveitem a oportunidade para investigar e processar os autores de infrações no mundo do futebol, que existem a uma escala inimaginável”, apelou Rui Pinto, numa entrevista escrita realizada através dos seus advogados.

