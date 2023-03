Rui Patrício visado em Itália

A imprensa italiana avança que as exibições de Rui Patrício, esta época, na Roma, estão a preocupar os responsáveis do clube treinado por José Mourinho e já circulam nomes fortes para concorrer ou substituir o português nas redes da “loba”.

De acordo com o Corriere dello Sport, a presente temporada do leiriense à frente da baliza do clube italiano não está a convencer e, tendo já 35 anos, a imprensa desportiva transalpina duvida que lhe seja dada alguma margem de progressão.

Além de alguns erros que não se esperam de um guarda-redes a jogar a este nível, a estatística também parece contra Patrício no que a grandes penalidades diz respeito. Em oito oportunidades, o guardião, que é considerado especialista neste momento do jogo, defendeu apenas uma.

Os desportivos italianos avançam já alguns nomes para o lugar do internacional português. São eles Guglielmo Vicario, Falcone, Cragno, Audero e Emiliano Martínez.

Recorde que a Roma segue em quinto lugar na Serie A com 44 pontos. O top-5 é completado por Lázio (45), Milan e Inter (47) e Nápoles (65).