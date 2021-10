Rui Costa é o 34º presidente do Benfica

Rui Costa foi eleito este sábado o 34.º presidente do Benfica depois de 18 anos com Luís Filipe Vieira no comando.

Rui Costa garantiu mais de 80% dos votos, e nas “casas” terá um registo superior a 90%.

As urnas encerraram no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, um dos locais onde decorreu sábado, entre as 08:00 e as 22:00 as eleições para os órgãos sociais do Benfica, com um recorde de mais de 40.000 votantes.

Às 22:31, o clube atualizou na sua página oficial que o número chegou aos 40.115 sócios, numa votação que decorreu na Luz e em mais 24 casas do Benfica de norte a sul do país, bem como, através de voto eletrónico, nas ilhas e no estrangeiro.

Os números representam o ato eleitoral, ao qual concorrem o ex-futebolista Rui Costa e o empresário Francisco Benitez, mais participado da história do Benfica, superando os 38.102 nas eleições em outubro de 2020, e de acordo com o presidente da Assembleia Geral do clube, António Pires de Andrade, apenas superado pelo FC Barcelona

“Diria que é um recorde não só do Benfica, mas de todos os clubes do mundo, exceto o fc Barcelona, que já nos ultrapassou numa contagem, penso que atingiram 55.000”, referiu Pires de Andrade, em declarações à BTV.

Pires de Andrade disse ainda que todos saem satisfeitos e que a votação de hoje demonstra “que os sócios se interessam cada vez mais” pelo clube e que reitera os agradecimentos aos associados pela colaboração, num sufrágio sem problemas.

“Foi um dia histórico, de alegria. Encontrava as pessoas muito satisfeitas por virem votar. Muitos elogiaram, por ser um processo rápido, sem problemas, enquanto no ano passado tivemos filas em que demoravam a votar”, considerou o presidente da MAG.