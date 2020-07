Rui Borges muda-se de Viseu para Coimbra

A Académica, da II Liga de futebol, anunciou a contratação do treinador Rui Borges, que no sábado formalizou a rescisão de “forma amigável” com o Académico de Viseu, clube com o qual tinha contrato até 2021.

A Associação Académica de Coimbra/OAF refere numa nota publicada no seu sítio na Internet “que chegou a acordo com Rui Borges, para integrar a equipa técnica da equipa profissional da Briosa”.

Rui Borges, de 39 anos, iniciou a sua carreira de treinador no Mirandela, em 2017/18, e a boa campanha no clube transmontano levou-o a orientar o Académico de Viseu, na II Liga.

O ponto alto de Rui Borges ao serviço da formação viseense foi alcançado nas meias-finais da Taça de Portugal de 2019/20, em que foi eliminado pelo FC Porto, com um empate a 1-1 no estádio do Fontelo e uma derrota por 3-0 no Dragão.

O treinador Rui Borges deixou o Académico de Viseu ao fim de época e meia, garantindo duas permanências da equipa da II Liga.