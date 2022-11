Rui Bandeira entre flamenco e fado

Após a edição do álbum “+Eu”, Rui Bandeira em que podemos encontrar os mais recentes êxitos “Teu Flamenco Meu Fado”, “Férias de oitenta”, “Do lado da razão”, “Ela” ou “Ciúme” entre outros, o ano de 2022 fica marcado no percurso musical de Rui Bandeira com a apresentação de “O nosso amor”.

Uma linha condutora que caracteriza o intérprete e autor Rui Bandeira, o amor e a paixão cantada.

Este novo single é uma canção que exprime o sentimento profundo que se sente e que perdura ao longo do tempo, uma paixão que só faz sentido quando vivida a dois, a construção e um caminho percorrido que reflete “O nosso amor”.