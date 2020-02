Rui Andrade, dá a conhecer ao público a sua nova e tão pessoal canção “Ao teu Lado”.

Segundo o próprio: “é talvez das canções mais simples e sinceras que escrevi, numa fase complicada da minha vida, mas que reflete esta nova visão do que é a vida, do que são as relações entre as pessoas, do que é perceber e dar valor ao que interessa e não ao que é supérfluo”.

“Ao Teu Lado” está disponível em todas as plataformas digitais.