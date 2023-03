Rui Abreu foi visitar os portugueses de Jersey e Guernsey

É a primeira vez em 12 anos que um governante português visita a ilha britânica de Guernsey. A última vez que um governante tinha estado na ilha foi em 2012 quando a então secretária regional da Madeira do Turismo e Cultura, Conceição Estudante, visitou Guernsey.

Rui Abreu, diretor regional as Comunidades e Cooperação Externa, esteve este fim de semana em Guernsey, para uma visita oficial de três dias.

Rui Abreu chegou na sexta-feira acompanhado de uma delegação composta por uma dezena de emigrantes residentes na ilha vizinha de Jersey que visitou antes e onde reuniu com cerca de 30 empresários madeirenses, num jantar que contou com a presença do Mayor de St. Helier, Simon Crowcroft, e do conselheiro das comunidades, João Carlos Nunes.

“Em Guernsey há uma comunidade que ronda os três mil madeirenses, que está plenamente integrada e goza de um grande respeito da parte da restante população”, acrescentou o diretor regional, lembrando, em declarações ao Diário de Notícias, que a ilha tem uma área um pouco superior ao Porto Santo (uma vez e meia), mas com muita mais população: 65 mil habitantes.

A visita de Rui Abreu surge na sequência de um convite endereçado por um emigrante português que anualmente organiza três grandes eventos, com o objetivo de reunir a comunidade lusa. O primeiro deste ano foi sábado, e celebra o Dia Internacional da Mulher.

No primeiro dia da visita a Guernsey, o responsável pela pasta das Comunidades encontrou-se com a Ministra da Juventude e Educação de Jersey, Inna Gardiner, e esteve com vários empresários madeirenses de primeira e segunda gerações. Visitou restaurantes e empresas de construção, e jantou com membros da comunidade.

Rui Abreu disse que “em Guernsey há muito empreendedorismo, muitos empresários da Madeira. E todos com dezenas e dezenas de empregados oriundos da Madeira, na áreas da jardinagem, da construção civil, da hotelaria e da restauração, e isso faz me ficar extremamente satisfeito com esta visita e com tudo o que tenho visto.”