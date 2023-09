Rubiales demite-se. Acabou a telenovela?

Luis Rubiales demitiu-se do cargo de presidente da federação de futebol de Espanha.

O dirigente emitiu um comunicado a dar conta da decisão, que chega depois de a FIFA o ter suspendido devido a toda a polémica que envolveu o dirigente nas celebrações da conquista do Mundial Feminino.

Leia o comunicado na íntegra aqui:

“Boa noite.

Hoje pelas 21h30 transmiti ao Presidente em exercício, Sr. Pedro Rocha, a minha renúncia ao cargo de Presidente da RFEF. Informei-o também que fiz o mesmo com o meu cargo na UEFA para que o meu cargo na vice-presidência possa ser substituído.

Após a rápida suspensão realizada pela FIFA, além dos demais processos abertos contra mim, fica claro que não poderei retornar ao meu cargo. Insistir em esperar e aguentar não vai contribuir para nada de positivo, nem para a Federação nem para o futebol espanhol. Entre outras coisas, porque existem poderes de facto que impedirão o meu regresso.

Aí está a gestão da minha equipa e, acima de tudo, a felicidade que levo comigo pelo enorme privilégio destes mais de 5 anos à frente da RFEF.

Não quero que o futebol espanhol seja prejudicado por toda esta campanha desproporcional e, acima de tudo, tomo esta decisão depois de ter a certeza de que a minha saída contribuirá para a estabilidade que permitirá à Europa e a África permanecerem unidas no sonho de 2030, que permitirá trazer ao nosso país o maior evento do mundo.

Devo olhar para frente, olhar para o futuro. Agora há algo que me ocupa firmemente. Tenho fé na verdade e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que ela prevaleça. Minhas filhas, minha família e as pessoas que me amam sofreram os efeitos de perseguições excessivas, bem como de muitas falsidades, mas também é verdade que nas ruas, cada dia mais, a verdade prevalece. Daqui transmito a todos os trabalhadores, deputados, federações e gente do futebol em geral, um grande abraço, desejando-lhes muitas felicidades.»

Obrigado a todos que me apoiaram nesses momentos.”