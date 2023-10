Rubiales banido por três anos

A FIFA suspende o ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, do mundo do futebol durante três anos, após beijo polémico a Jenni Hermoso na final do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

Luis Rubiales é banido e deixa de exercer qualquer atividade ligada ao mundo do futebol durante três anos, foi a decisão anunciada pelo Comité Disciplinar da FIFA, esta segunda-feira.

Acusado de infringir o artigo 13 do código disciplinar da FIFA, o organismo acusa o ex-presidente de “comportamento ofensivo”, nomeadamente “violar regras básicas de conduta adequada”.

“Este caso está relacionado com os eventos ocorridos durante a final do Campeonato do Mundo Feminino da FIFA, a 20 de agosto de 2023, pelos quais o sr. Rubiales havia já sido suspenso por um período inicial de 90 dias”, acrescenta a FIFA.

Recorde-se que Luis Rubiales demitiu-se dos seus cargos na RFEF e na UEFA, após a suspensão da FIFA na consequência da queixa apresentada pela futebolista Jenni Hermoso no Ministério Público, por este a ter beijado sem consentimento nas celebrações da vitória da seleção de Espanha no campeonato do mundo deste ano.