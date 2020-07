Rúben Semedo condenado e impedido de entrar em Espanha

O Tribunal de Valência condenou Rúben Semedo a uma pena de prisão de cinco anos, suspensa na sua exceução durante oito anos. Durante cinco anos, o internacional português não poderá entrar em Espanha, tendo ainda que pagar 46 mil euros de indemnização cívil.

Segundo a imprensa espanhola, o jogador do Olympiakos terá admitido os crimes de que foi acusado em tribunal. O jogador terá sequestrado, com ameaça de pistola, um homem, com a ajuda de cúmplices, em 2018. A vítima, que seria intermediária num negócio de venda de um carro no qual o jogador perdeu cinco mil euros, acabou por denunciar o jogador.

úben Semedo terá apontado uma arma ao homem, e ameaçado que lhe cortava um dedo, tendo-o depois soltado, após a vítima ter prometido que devolvia o dinheiro. O crime aconteceu em Valência, quando o jogador alinhava pelo Villarreal.

A vítima acabou por denunciar o jogador, que esteve durante cinco meses preso. Pelo sequestro e ameaças de morte a um homem, o jogador poderia ter sido condenado a uma pena e prisão efetiva de 15 anos e meio.