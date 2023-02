Ruben Guerreiro conquista Volta à Arábia Saudita

O ciclista português Ruben Guerreiro (Movistar) conquistou esta sexta-feira a Volta à Arábia Saudita, após a quinta etapa, ganha pelo italiano Simone Consonni (Cofidis).

Para conquistar a sua primeira prova por etapas como elite, Guerreiro concluiu a etapa integrado no pelotão, terminando com oito segundos de vantagem para o italiano Davide Formolo (UAE Emirates) e nove para o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

A última etapa, uma ligação de 142,9 quilómetros entre a Cidade Velha de AlUla e Maraya, foi ganha por Consonni, em 3:10.13 horas, com o mesmo tempo do italiano Matteo Malucelli (Bingoal WB) e do neerlandês Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), segundo e terceiro, respetivamente.

Esta é a terceira presença de um português no pódio nas últimas três edições da Volta à Arábia Saudita, depois de Rui Costa, então na UAE-Emirates, ter sido terceiro em 2020 e 2022 – não houve prova em 2021.