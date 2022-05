Rúben Amorim: os dragões foram a melhor equipa

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, felicitou o FC Porto pelo 30.º título nacional de futebol, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, e disse que os ‘dragões’ foram “melhor equipa”.

“Parabéns ao FC Porto, foi campeão e foi melhor equipa”, explicou o técnico, na ‘flash interview’ da Sport TV após a vitória ‘leonina’ em casa do Portimonense (3-2).

Segundo o ainda treinador campeão, que orienta o segundo classificado do campeonato e que hoje ficou sem possibilidade de revalidar o título, o campeonato está bem entregue, “como no ano passado”.

Hoje, “a preparação foi feita de forma normal”, com os jogadores a saberem do resultado do encontro antes do aquecimento, e o plantel que orienta mostrou “um estado de espírito positivo para dar a volta”.

“O objetivo era ganhar o jogo. Perdemos o campeonato, temos de mostrar que queremos ir atras do próximo campeonato. Era a preparação que eu queria, mais mental do que outra coisa. […] Vamos atrás do próximo”, atirou.

O FC Porto sagrou-se campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos ‘azuis e brancos’.

Os ‘dragões’ passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que já não pode alcançar o FC Porto.