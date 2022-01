Rúben Amorim nunca tinha perdido em Alvalade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, perdeu sábado, ao 47.º jogo, pela primeira vez na condição de visitado em competições nacionais, ao cair ante o Sporting de Braga (2-1), na 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Ao todo, foi ao 37.º jogo na I Liga, entre partidas pelo Sporting de Braga e pelos campeões nacionais em título, e ao 47.º entre todas as provas do calendário luso, que o jovem técnico perdeu pela primeira vez.

No sábado, em Alvalade, os ‘leões’ chegaram à vantagem por Pedro Gonçalves (24 minutos), mas, na segunda parte, os ‘arsenalistas’, com o adjunto João Mário no banco no lugar do suspenso Carlos Carvalhal, responderam, com Galeno a empatar de penálti, aos 52, e o suplente Gorby a selar a reviravolta na parte final dos descontos, aos 90+7.

No campeonato, são para já 29 vitórias, sete empates e o primeiro desaire, depois de, no Campeonato de Portugal, com o Braga B, conseguir cinco vitórias e um empate.

Na Taça de Portugal, a jogar em casa, conta por vitórias os dois jogos que fez, assim como na Taça da Liga, numa carreira como treinador principal ainda jovem, que começou em 2017/18.

A jogar em casa em competições nacionais, de resto, contava por vitórias os últimos oito encontros, sempre a vencer desde o empate a uma bola com o FC Porto no Dragão, para a quinta jornada do campeonato, em 11 de setembro de 2021.

Amorim já se sagrou campeão nacional e venceu a Supertaça e a Taça da Liga, esta última por duas vezes, ficando a faltar a Taça de Portugal para conseguir os quatro principais títulos lusos.

Chegou à I Liga pela mão do Sporting de Braga, numa época 2019/20 que começou na equipa B dos minhotos, por quem venceu a Taça da Liga, e viria a acabar já no Sporting. No ano seguinte, sagrou-se campeão nacional e somou nova Taça da Liga, e este ano já conquistou a Supertaça.

No cômputo geral de todas as competições, e a jogar em casa e fora, Amorim soma 109 partidas como técnico principal, com 81 vitórias, 15 empates e 13 derrotas.

Em casa, são 53 encontros, com quatro derrotas – duas na Liga Europa, uma na Liga dos Campeões e esta para o campeonato – e oito empates, além de 41 triunfos.