Rúben Amorim antecipa jogo difícil “contra a super-equipa do Arsenal”

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, antecipou um “jogo muito difícil” contra a “super-equipa” do Arsenal na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa de futebol, na quinta-feira.

“Estou à espera de um jogo muito difícil, de uma equipa que eu acho que vai entrar com outra velocidade que não entrou em Alvalade, que já nos conhece melhor”, disse, na conferência de imprensa de antevisão do jogo, realizada no Estádio Emirates, em Londres.

O técnico acredita que os ingleses vão estar mais preparados, mas garantiu que tem a equipa ‘leonina’ tem “ambição”.

“Nós podemos jogar melhor do que fizemos em Alvalade, mas eu acho que o Arsenal vai ser mais forte, por ter o apoio do seu público e porque é um jogo a decidir, e não tem na cabeça que tem mais um jogo”, salientou.

Apesar de saber que “vai ser um jogo com um elevado grau de dificuldade”, garante que o Sporting vai tentar manter o estilo.

“Queremos ter bola também, porque essa é a nossa identidade, mas também temos que seguir aquilo que o jogo ditar”, referiu.

Sobre o adversário, sabe que “é uma equipa muito forte e tem provado isso”, que tem perdido poucas vezes em casa e que luta até ao fim.

“Nós estamos preparados para isso, porque acreditamos muito”, acrescentou, alertando para a importância dos primeiros minutos da partida.

Sobre os rumores do interesse de equipas inglesas na sua contratação, Rúben Amorim relativizou.

“Não é passar ao lado. Mas eu vivo muito do presente, porque, talvez pela minha carreira como jogador, eu sei que o futebol é o momento e que tudo desaparece de um momento para o outro, portanto, não há que fazer grandes planos”, explicou.

O treinador ‘leonino’ disse também que é, em Alvalade, um “treinador muito feliz”.

“Trabalho num clube onde eu sinto que tenho impacto. Trabalho com gente que eu gosto. Tenho um bom contrato e é importante. Eu sinto-me feliz e, neste momento, não estou à procura de nada”, enfatizou.

Também presente na conferência de imprensa, o avançado Paulinho prometeu que o Sporting se vai apresentar “com ambição” e acredita que “é possível vencer”, contando com um apoio forte de adeptos, apesar de jogar fora.

Do Arsenal, espera “muita qualidade”, cabendo aos ‘leões’ “contrariar essa qualidade e tentar fazer um jogo ao nível, ou melhor” do que fez em Alvalade.

O Sporting tem como baixas o ‘capitão’ Coates e Morita, ambos castigados, e Héctor Bellerín, lesionado.

Na primeira mão, o Arsenal inaugurou o marcador, com um golo de Saliba, o Sporting conseguiu virar o resultado, com tentos de Gonçalo Inácio e Paulinho, tendo os londrinos selado o 2-2 final graças a um autogolo de Morita.

A eliminatória será decidida neste jogo, pois a UEFA determinou em 2021 que os golos marcados fora deixaram de ter vantagem para desempatar nas competições europeias.

O Arsenal apresenta-se como favorito enquanto líder da Premier League, com mais cinco pontos do que o bicampeão em título Manchester City, contra o Sporting, quarto classificado da I Liga.

O encontro entre os ‘gunners’ e os ‘leões’, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, está marcado para quinta-feira, pelas 20:00, no Estádio Emirates, em Londres.