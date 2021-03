Rúben acredita que a vida é linda

Rúben Rodrigues desde muito cedo, com apenas 4 anos, tomou contacto com as concertinas, na Amoreira, Pampilhosa da Serra de onde é natural.

Ingressa um ano depois no Instituto Jovens Músicos de Caldelas e posteriormente na Escola de concertina e acordeão Carlos Barbosa. O início da sua formação musical que tem vindo a completar a sua grande paixão pela música.

Considerado um jovem prodígio como tocador de concertina, participou no programa da RTP “Got Talent Portugal” tendo deixado os jurados rendidos ao seu talento e presença em palco.

Com uma jovialidade que cativa e conquista, Rúben Rodrigues revela que desde muito cedo encontrou em músicos como Mike da Gaita uma grande empatia e amizade, considerando-o um ídolo e uma referência. Como principal objetivo deseja tornar-se músico profissional e prosseguir os seus estudos no Conservatório Nacional.

“A vida é linda” o primeiro álbum de Rúben Rodrigues, é fruto da sua vontade e determinação inabalável. Um álbum composto por 10 temas, bastantes alegres e divertidos, que certamente vão alegrar o público com a sua voz “marota” e a mestria de tocar concertina. Neste novo cd destaca-se “A minha hortaliça” que resultou no seu primeiro videoclip, “Sou rachador de lenha” ou “Quero um bicho de estimação” além do tema que titula este álbum, “A vida é linda”, nome que não poderia ser mais indicador da perspetiva com que encara o seu futuro.

Rúben Rodrigues, uma promessa e um nome a registar como um grande talento que dá agora os primeiros passos, com a apresentação do seu primeiro trabalho discográfico “A vida é linda”.