Royal Kids: uma creche portuguesa para todas as nacionalidades

João Ferreira apresenta-se com um jovem português, que por acaso até trabalha como modelo, que vai abrir uma “crèche et foyer de jour” situada em Belair, no coração da capital do Luxemburgo, “em colaboração com a minha mãe e irmãos”, explicou ao BOM DIA, acrescentando que a Royal Kids é verdadeiramente um “projeto de família”.

A creche Royal Kids tem capacidade para acolher à volta de 40 crianças e disponibiliza várias salas para acolher as crianças por grupos de idades: Royal Babies (0-2 anos), Royal Kids (2-4), Royal Kids scolaire (4-8) e Royal Kids scolaire (8-12).

“Somos uma instituição multilingue”, explica João Ferreira, na creche vai falar-se luxemburguês, francês e alemão mas também inglês e português.

A Royal Kids estabeleceu uma parceria com a FAL (Fondation Autisme Luxembourg), “porque para nós é primordial poder acolher qualquer tipo de criança baseando-nos no princípio de inclusão”, explica João Ferreira.

Além de empreendedor, João Ferreira é também modelo, tendo ganho o título de “1st runner up” no concurso Mister Grande Région, que se realiza no Luxemburgo.

Pode contactar a Royal Kids pelo e-mail royalkidsluxembourg@hotmail.com ou o telefone +352691148899.