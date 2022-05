Roubaix vai ter fado “à nova-iorquina”

O Mercado Negro, conhecido bar e restaurante de Roubaix, França, com raízes portuguesas, lança em junho uma série de concertos intitulados “The Fado Show”.

“Este novo conceito de jantar-show ao estilo nova-iorquino será dedicado exclusivamente ao fado”, disse ao BOM DIA Océano Pereira, responsável artístico do Mercado Negro.

O espectáculo de fado marca encontro a partir de setembro ao ritmo de um fim-de-semana por mês, com artistas de alto nível.

A inauguração do “The Fado Show” começa na sexta-feira e sábado, 10 e 11 de junho, com Andreia Rio, candidata do The Voice Bélgica 2018 e do The Voice Portugal 2021.

Mais informações aqui.