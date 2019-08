Já me tinha acontecido, mas nunca desta maneira.

De manhã, cá em casa, está tudo a dormir e eu aproveito para preparar o pequeno-almoço, fazer pequenas coisas e ir às compras. Aqui na Figueira da Foz, o Pingo Doce abre às 8 horas e eu, por volta das 8:05, lá estou a comprar cenas de homem, como por exemplo cerveja, picante, pimentos, fiambre e presunto.

Hoje lá fui eu, peguei num cesto de rodas e iniciei as compras. Também e como habitualmente, deixo o cesto num sítio qualquer e depois tenho que o procurar nos corredores do supermercado. Umas vezes encontro o cesto, outras vezes não e início de novo as compras, e às vezes pego no cesto errado. Foi o caso de hoje!