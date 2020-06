Rota dos Vinhos do Dão certificada com selo ‘Clean & Safe’

O Turismo de Portugal atribuiu ao Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão o selo de confiança para a receção de visitantes. O selo “Clean & Safe” é um compromisso do Welcome Center, instalado no Solar do Vinho do Dão, no que diz respeito ao cumprimento de todas as normas, para voltar a receber visitantes de forma segura. Além disso, o espaço retomará o funcionamento habitual a partir do dia 1 de julho.

“Esta certificação do Turismo de Portugal comprova que o Welcome Center da Rota dos Vinhos do Dão está a cumprir todas as medidas necessárias para evitar a propagação da pandemia e continuaremos atentos a todos os desenvolvimentos e conselhos das autoridades. Nesta altura de desconfinamento, é muito importante para a região voltar a receber visitantes e queremos que estes se sintam seguros quando nos visitam”, refere Arlindo Cunha, Presidente da CVR Dão.

De salientar que o selo “Clean & Safe” é reconhecimento por parte do Turismo de Portugal, com o objetivo de transmitir às empresas e profissionais informação sobre as medidas mínimas necessárias de distanciamento social, de higiene e limpeza dos estabelecimentos, mas sobretudo, promover Portugal como destino seguro, do ponto de vista dos cuidados a observar para uma coerente e eficaz manutenção das condições que evitem a propagação do novo coronavírus.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO WELCOME CENTER DA ROTA DOS VINHOS DO DÃO:

Terça a Sexta-feira: 10:00 – 12:30 l 14:00 – 18:00 | Sábado: 10:00 – 12:30 l 14:00 – 19:00

Encerrado: Domingo, segunda-feira e feriados