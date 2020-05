Rota da Bairrada lança guia digital

A Rota da Bairrada anunciou a reabertura das duas lojas de venda de produtos da região demarcada e lançou o ‘Guia de Enoturismo Bairrada 2020′, ferramenta de promoção do território, disponível para consulta e ‘download’.

“Sendo a Bairrada um território vínico por excelência, é o enoturismo que dá mote a este Guia, que destaca outros pontos de interesse, como a reconhecida gastronomia, a riqueza natural e cultural, e a vasta oferta de alojamento de qualidade, desde hotéis, apartamentos turísticos, unidades de agroturismo e alojamento local”, justifica a Rota.

O Guia está disponível para consulta e descarga no ‘site’ da Rota da Bairrada, tendo sido criados ‘links’ nas páginas de Facebook e Instagram da Rota da Bairrada e da Comissão Vitivinícola da Bairrada.

Aderiram à iniciativa, que conta com o apoio do Turismo de Portugal, 26 produtores de vinho, 28 restaurantes e assadores de leitão, 17 unidades de alojamento, quatro empresas de animação e uma agência de viagens.

“O enoturismo é um dos vetores estratégicos de desenvolvimento para o setor do turismo em Portugal. Contribui para o desenvolvimento sustentado de uma região, abrangendo interesses públicos e privados, e reduz a sazonalidade, criando mais oportunidades de emprego e fixação da população”, justifica o presidente da Rota, Jorge Sampaio.

A Rota da Bairrada anunciou ainda que vai reabrir os seus dois espaços físicos, que passarão a contar com o selo de garantia de qualidade ‘Clean & Safe’, atribuído pelo Turismo de Portugal.

A loja da Curia será a primeira a abrir, na terça-feira, seguindo-se a de Oliveira do Bairro, no dia 26.

Numa primeira fase, as lojas reabrem com horário reduzido, de terça-feira a sábado, das 14:30 às 19:00, e com algumas restrições em termos de atividades, nomeadamente sem provas de vinhos e sem jogos didáticos.

“A seu tempo, tudo voltará à normalidade. Para já, é possível comprar vinho e demais produtos, assim como consultar a equipa da Rota para criação de roteiros, marcação de visitas e estadias, bem como outros pedidos”, garante a esta estrutura, que agrupa oito municípios.

A Rota da Bairrada tem por objetivo “promover ativamente as riquezas turísticas, gastronómicas e vinícolas da Bairrada, com destaque para as belezas do Luso e da Curia, os vinhos e o tradicional leitão assado à moda da Bairrada”.

Com 52 associados, a Rota dispõe de dois espaços de venda em Anadia e Oliveira do Bairro, e mantém em funcionamento cinco roteiros turísticos numa região que abrange os concelhos de Águeda, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos.

Trabalha em articulação com a Comissão Vitivinícola da Bairrada, que representa 2.400 produtores de vinhos, que exploram 6.500 hectares de vinhas na região demarcada.