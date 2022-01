Rossi volta-se para o desporto automóvel

O piloto italiano Valentino Rossi, heptacampeão mundial de MotoGP, vai, aos 42 anos, prosseguir a carreira no desporto motorizado no GT World Challenge Europe (GTWCE), competindo agora nas quatro rodas pela equipa belga da WRT.

“Todos sabem que sempre fui um grande fã de carros e que sempre me interessei por uma corrida em quatro rodas quando chegasse ao fim a minha carreira no MotoGP”, explicou ‘il dottore’.

O piloto, nove vezes campeão do mundo de motociclismo (sete na categoria rainha), vai conduzir um Audi R8 LMS, bólide que já tinha testado em dezembro.

“Agora estou completamente disponível para me dedicar a um programa de automobilismo de alto nível e com a abordagem profissional certa. A WRT era aquilo que estava à procura e estou desejoso de começar com eles esta nova aventura no GTWCE”, completou o transalpino.