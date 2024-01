Roses du Portugal: dez anos depois recuperam grupo folclórico dos pais

Les Roses du Portugal era um rancho folclórico emblemático do norte de França. Agora acaba de renascer em Wervicq-Sud, uma pequena localidade francesa a norte de Lille e junto à fronteira com a Bélgica.

Há cerca de dez anos, a família Silva, naturais de Póvoa de Lanhoso, dissolveu a associação cuja liderança tinha assumido no início do século. Eis que, dez anos depois, o filho, Rudy da Silva, decide fazer renascer Les Roses du Portugal, revela o LusoJornal.

Assim, em 2023 foi lançada uma nova associação e um grupo folclórico que retomou o nome original: a associação Les Roses du Portugal, de Wervicq-Sud, com sede na rue Aristide Briand 7, foi criada oficialmente no dia 9 de novembro.

O objetivo é “introduzir a dança folclórica do Norte de Portugal em eventos culturais em intercâmbio com outras associações com a possibilidade de determinados eventos contribuírem para as despesas do bom funcionamento da associação através de produtos de origem portuguesa”.

