Ronca de Elvas pode estar a dias de bater recorde do Guinness

Cerca de 1.600 pessoas são esperadas na sexta-feira no Coliseu de Elvas, no distrito de Portalegre, para tocar a ronca, um instrumento tradicional, com o objetivo de inscrever este feito no Guinness World Records.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Elvas explica que a iniciativa está a ser promovida pela ARKUS, Associação Juvenil, no âmbito de um projeto denominado por “Viver a Tradição!”, envolvendo as crianças 1º ciclo das escolas daquele concelho raiano.

A iniciativa está agendada para sexta-feira, a partir das 10h00, decorrendo o “momento auge” quando todas as crianças cantarem juntamente com o Grupo Roncas D’ Elvas músicas natalícias acompanhadas pelas roncas.

A ronca é feita com barro em cujo bocal se adapta uma membrana atravessada por uma cana, sendo que, para tocar o instrumento basta ter a cana encerada (com água) através da qual se corre a mão com força para produzir um som rouco.

A autarquia recorda que Elvas “tinha a tradição ancestral” de “se cantar ao Menino” na época natalícia, acompanhada pela ronca e, nesse sentido, surgiu este projeto, com o objetivo de “manter viva” uma tradição que “quase caiu em esquecimento”, principalmente junto dos mais novos.

“Para mitigar esta falha, surgiu uma ideia inovadora por parte do presidente da associação [ARKUS], Carlos Beirão, que passa por construir uma ronca com as crianças do 1º ciclo de todas as escolas do concelho. Este foi o objetivo alcançado com sucesso no ano letivo anterior. Este ano queremos fazer mais e melhor e, por isso, decidimos incluir também neste projeto todas as crianças em idade pré-escolar”, lê-se no documento.

De acordo com a Câmara de Elvas, “ao longo de semanas”, membros do Grupo Roncas D’Elvas e da ARKUS estiveram nas escolas para “divulgar e ajudar a construir” as roncas, transmitindo ao mesmo tempo a “importância de manter viva” esta tradição.