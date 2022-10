Ronaldo tem que pedir desculpa para voltar à equipa

Cristiano Ronaldo poderá estar perto de regressar aos treinos do Manchester United. Porém, o avançado português terá de fazer um pedido de desculpas ao treinador Erik ten Hag pelo mais recente comportamento.

Depois do drama vivido na semana passada, Cristiano Ronaldo deverá estar próximo de regressar aos treinos do Manchester United.

O avançado português esteve ausente das sessões da equipa inglesa por ter saído mais cedo do terreno de jogo no encontro frente ao Tottenham, da quarta-feira passada, e esteve a treinar-se com preparados físicos, enquanto não foi convocado para a partida de sábado diante do Chelsea.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.