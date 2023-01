Ronaldo quer Pepe no Al Nassr

A imprensa espanhola noticia esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo terá aproveitado a sua influência no Al Nassr, que recentemente o apresentou como reforço para o que falta da temporada, para pedir Pepe para o eixo defensivo.

Segundo a Marca, primeiro desportivo a avançar contactos entre CR7 e o clube saudita logo após o término do contrato com o Manchester United, a integração de um “velho aliado” e “companheiro de mil batalhas” poderia beneficiar a integração e o rendimento do capitão da seleção nacional nesta nova aventura.

Recorde-se que Ronaldo e Pepe partilham balneário na equipa das quinas e também foram, durante várias temporadas, companheiros no Real Madrid.

Pepe, por sua vez, encontra-se de pedra e cal no Futebol Clube do Porto, pelo que uma mudança para a Arábia Saudita não deverá ser tomada de ânimo leve.