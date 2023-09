Ronaldo quer ir ao Euro2024

O avançado Cristiano Ronaldo afirmou esta quarta-feira que quer continuar a marcar golos e a “pensar grande” na seleção portuguesa, admitindo que, mesmo que a caminho dos 39 anos, tem o objetivo de marcar presença no Euro2024.

“Quero mais e enquanto jogar quero continuar a pensar grande. Na seleção, ganhámos todos os jogos, estamos felizes por isso. Eu estou feliz, as coisas têm corrido bem, tenho feito golos e quero continuar. Sinto-me útil”, afirmou Cristiano Ronaldo.

O jogador do Al Nassr falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que está a preparar o duelo de sexta-feira com a Eslováquia, de apuramento para o Euro2024.

“Sabemos que se ganharmos à Eslováquia e depois ao Luxemburgo ficamos praticamente apurados. Vamos ter um jogo difícil. Os jogos fora são sempre os mais complicados. Mas, a equipa está bem, está confiante”, garantiu o capitão da seleção nacional.

Com o avançar da idade e após duas décadas ao mais alto nível, Ronaldo admitiu que passou a olhar para a carreira de uma forma diferente, mais “vivida no momento”, mas assumiu o objetivo de estar presente no próximo Europeu, que vai decorrer na Alemanha, ‘piscando o olho’ também ao Mundial2026.

“Eu já aprendi que tudo pode acontecer. Estou a desfrutar do presente. Sinto-me bem. Agora, ambiciono ir ao Europeu e depois tudo o resto veremos. Agora, quero é aproveitar o momento”, disse.

O capitão saiu ainda em defesa do selecionador Roberto Martínez, algo criticado na imprensa devido à chamada de João Cancelo e João Félix, lembrando que os treinadores “têm de tomar decisões”.

“Nunca há convocatórias sem controvérsias. Vai acontecer sempre. Será sempre igual com todos os selecionadores. Quem está e quem não está tem de apoiar as decisões do treinador. O objetivo é comum a todos, que é qualificar Portugal para o Europeu. O selecionador tem de tomar decisões e é preciso entender isso”, frisou.

O Eslováquia-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Estádio Nacional, em Bratislava, e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.

Três dias depois, na segunda-feira, Portugal recebe no Algarve o Luxemburgo.

Após quatro jornadas, a seleção nacional lidera o Grupo J, com 12 pontos, somando apenas vitórias, à frente da Eslováquia, segunda classificada, com 10, e do Luxemburgo, terceiro, com sete. Bósnia-Herzegovina e Islândia somam três pontos, enquanto o Liechtenstein continua a zero.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Campeonato da Europa, que vai decorrer no próximo ano, na Alemanha.