Ronaldo põe Al Nassr na final da Champions árabe

Um golo de Cristiano Ronaldo, de penálti, garantiu esta quarta-feira o apuramento do Al Nassr para a final da Taça dos Campeões Árabes de futebol, na vitória por 1-0 sobre os iraquianos do Al Shorta, na meia-final.

O avançado português, que soma o quarto jogo consecutivo a marcar na competição, depois de ter faturado contra os tunisinos do Monastir, os egípcios do Zamalek e os marroquinos do Raja Casablanca, viu ainda um golo seu não ser validado por posição de fora de jogo, aos 31 minutos.

A superioridade do Al Nassr foi evidente, como o demonstra o facto de o Al Shorta não ter feito um único remate enquadrado à baliza saudita, embora tenha criado muitas dificuldades devido ao sistema defensivo que montou e que só foi desmontado ao minuto 75, quando Cristiano Ronaldo bateu a grande penalidade cometida sobre o avançado senegalês Sadio Mané, contratado ao Bayern de Munique.

Na final da ‘Champions’ árabe, o Al Nassr vai defrontar o vencedor da meia-final entre os sauditas do Al Shabab e do Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves.