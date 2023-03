Ronaldo, Patrício e Bernardo são os capitães de Martínez

Roberto Martínez revelou esta quarta-feira o lote de capitães escolhidos para liderar a seleção nacional no mais recente duplo compromisso a contar para o apuramento para o Euro2024. Ronaldo, Patrício e Bernardo foram considerados “os mais experientes”.

Em conferência de imprensa por ocasião da antevisão do encontro de Portugal e Liechtenstein, agendado para quinta-feira, 23 de março, às 19h45 em Alvalade (hora de Lisboa), Martínez referiu que “de momento, os jogadores com mais experiência serão os que vão capitanear a seleção. O Cristiano Ronaldo, Rui Patrício e o Bernardo serão os capitães. A partir daí é importante que nos centremos no jogo de amanhã. É um jogo de qualificação, só temos dez e não há margem de erro”.

Recorde-se que da lista inicial de convocados que o técnico espanhol divulgou os mais velhos são Pepe (40 anos), Ronaldo (38), Patrício (35) e Danilo (31). No entanto, Pepe está fora por lesão e o facto de Danilo ter sido superado pelo mais jovem Bernardo (28 anos) comprova que o novo selecionador olhou não só à idade como também ao palmarés dos seus atletas.

Bruno Fernandes e Rúben Dias, habituados à braçadeira, também poderiam estar na corrida.