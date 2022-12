Ronaldo, o melhor embaixador de Portugal

Cristiano Ronaldo (37 anos), ainda sem clube, irá provavelmente para o clube Al-Nassr da Arábia Saudita. Segundo relatos dos meios de comunicação social (“Marca”), Ronaldo está a negociar um acordo no valor de 200 milhões por temporada num contrato feito por dois anos.

Certamente será um bom negócio porque onde o campeão Ronaldo está presencializa-se o mundo que o cerca. Após a separação amigável do Manchester United, o clube Al-Nassr pode assim contratar uma transferência gratuita do campeão europeu de 2016 (1).

No novo clube, Cristiano não se sentirá sozinho porque Al-Nassr tem contrato também com o treinador francês Rudi Garcia, com o brasileiro Luiz Gustavo (35 anos, ex-jogador do Bayern Munique) e com o colombiano David Ospina (34 anos).

Ronaldo é o único homem do Mundo com mais de 500 milhões de seguidores e isto conseguido por um homem vindo de uma família humilde num país de 10 milhões de habitantes e oriundo da ilha da Madeira com 250 mil residentes. Mostras que com trabalho e disciplina também é possível subir numa sociedade desumanamente concorrente e que é escandalosamente pródiga na gratificação de alguns dos seus servidores. Também o balúrdio de dinheiro em jogo no Futebol é testemunho do desequilíbrio que há na política e na sociedade.

Ronaldo depois da Liga das Nações contra a Espanha (0:1) e a sua frustração com o lançamento da braçadeira de capitão ao chão foi muito criticado.

Ronaldo não ligues aos que só falam da tua sombra quando o que ficará será o brilho da tua luz! Também os que te criticam vivem do que escrevem sobre ti.

António Justo